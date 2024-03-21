На Сахалине паром с пассажирами подал сигнал бедствия
21 марта 202405:17
На Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия, сообщает в Telegram Дальневосточная транспортная прокуратура.
Речь идет о судне «Александр Деев». Оно столкнулось со льдиной на переправе Ванино — Холмск. На борту находятся 63 человека, никто из них не пострадал.
Из-за полученных повреждений паром не может самостоятельно передвигаться. «Александр Деев» ждет буксировки в порт Ванино Хабаровского края.
Ранее на юге Китая контейнеровоз врезался в мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru