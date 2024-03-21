На Сахалине паром с пассажирами подал сигнал бедствия

На Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия, сообщает в Telegram Дальневосточная транспортная прокуратура.

Речь идет о судне «Александр Деев». Оно столкнулось со льдиной на переправе Ванино — Холмск. На борту находятся 63 человека, никто из них не пострадал.

Из-за полученных повреждений паром не может самостоятельно передвигаться. «Александр Деев» ждет буксировки в порт Ванино Хабаровского края.

Ранее на юге Китая контейнеровоз врезался в мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Сахалинской области
ТЕГИ:СудноПаромСахалин

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