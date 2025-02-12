На Сахалине более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Более ста рыбаков спасли с дрейфующей на юге Сахалина льдины. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, в Корсаковском районе региона оторвало льдину с почти 300 рыболовами-любителями на расстоянии 2,5 километра от берега. Специалисты начали спасательную операцию, в ней задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

«Сто девять рыбаков спасены в Охотском море. Спасатели ведомства эвакуировали 44 человека на вертолете... и 65 — с помощью плавсредств», — подчеркнули в МЧС.

При этом в ведомстве указали, что некоторые рыбаки отказываются от эвакуации, «ни под каким предлогом» не желая уходить без улова.

Ранее в Санкт-Петербурге откололся кусок льдины, на котором находились около 40 человек. Для спасения людей направили два катера на воздушной подушке, напоминает Ura.ru.

