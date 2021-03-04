На Сахалине 12 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели доставили на берег 12 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине у Сахалина. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

Напомним, утром 4 марта стало известно, что в 16 километрах от села Охотское 12 рыбаков-любителей из-за трещины во льду оказались отрезанными от берега. Трещина шириной 12-15 метров была зафиксирована в 4-5 километрах от суши, отмечает телеканал «360».

По состоянию на 15:30 по местному времени сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков, сообщает РЕН ТВ. В спасательной операции участвовали 29 человек и 20 единиц техники.

