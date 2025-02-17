На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько машин
17 февраля 202508:35
Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Рязанском проспекте. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Отмечается, что авария произошла в районе дома 39 строения 1.
«Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — указано в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
На месте работают столичные оперативные службы, обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.
Накануне в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 14 машин, пострадали три человека, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru