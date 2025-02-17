На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько машин

Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Рязанском проспекте. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Отмечается, что авария произошла в районе дома 39 строения 1.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — указано в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

На месте работают столичные оперативные службы, обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.

Накануне в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 14 машин, пострадали три человека, напоминает 360.ru.

