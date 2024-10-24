На рэпера Гуфа составили протокол о хулиганстве после конфликта в Подмосковье

Протокол по статье о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в региональном управлении МВД заявили, что двух человек, в том числе рэпера, доставили в полицию после сообщения о конфликте. Правоохранители начали проверку по двум статьям, включая уголовную об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По данным СМИ, Долматова задержали в Апрелевке. Исполнитель якобы приставал к неизвестной девушке, она позвала на помощь брата, в результате завязалась драка.

«После конфликта... на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"», — рассказал источник агентства.

Исполнителю назначали медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Разбирательство продолжается, рэперу может грозить до 15 суток ареста.

