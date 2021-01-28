На птицефабрике в США погибли шесть человек

В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WSBTV.

По данным телеканала, все сотрудники фабрики Prime Pak Foods, расположенной в городе Гейнсвилл, эвакуированы в церковь рядом с производством. 10 пострадавших госпитализированы, из них трое в критическом состоянии.

На месте утечки работают спасатели и пожарные. Четверо занятых в ликвидации последствий происшествия также получили травмы.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:ГибельПроизводствоСША
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