На птицефабрике в США погибли шесть человек

В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WSBTV.

По данным телеканала, все сотрудники фабрики Prime Pak Foods, расположенной в городе Гейнсвилл, эвакуированы в церковь рядом с производством. 10 пострадавших госпитализированы, из них трое в критическом состоянии.

На месте утечки работают спасатели и пожарные. Четверо занятых в ликвидации последствий происшествия также получили травмы.

