На птицефабрике в США погибли шесть человек
В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WSBTV.
По данным телеканала, все сотрудники фабрики Prime Pak Foods, расположенной в городе Гейнсвилл, эвакуированы в церковь рядом с производством. 10 пострадавших госпитализированы, из них трое в критическом состоянии.
На месте утечки работают спасатели и пожарные. Четверо занятых в ликвидации последствий происшествия также получили травмы.
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