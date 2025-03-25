На проспекте Вернадского в Москве произошло ДТП с участием нескольких машин
25 марта 202509:24
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил городской департамент транспорта.
Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 39. Данные о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 км. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - указали в Дептрансе.
Ранее на МКАД в районе Лианозово на северо-востоке Москвы столкнулись «КамАЗ» и две легковых машины, напоминает 360.ru. В результате пострадали пять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru