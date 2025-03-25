На проспекте Вернадского в Москве произошло ДТП с участием нескольких машин

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 39. Данные о пострадавших уточняются.

«Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 км. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - указали в Дептрансе.

Ранее на МКАД в районе Лианозово на северо-востоке Москвы столкнулись «КамАЗ» и две легковых машины, напоминает 360.ru. В результате пострадали пять человек.

