На прогулочном судне в Анапе произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел, по предварительным данным, на прогулочном судне в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Данные о пострадавших уточняются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаАнапа
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