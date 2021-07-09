На прогулочном судне в Анапе произошел взрыв газа
9 июля 202115:50
Взрыв газа произошел, по предварительным данным, на прогулочном судне в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Данные о пострадавших уточняются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего
- СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане
- Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм возле Кабула
- Власти Британии отменят карантин для привитых туристов
- На прогулочном судне в Анапе произошел взрыв газа
- Телеграм следит за шампанским, талибами и геями
- В посольстве США в Москве с 1 августа останутся 120 сотрудников
- ФМБА России завершило доклинические испытания вакцины от COVID-19
- Попова: Привитые не распространяют коронавирус
- Блогера Mellstroy приговорили к полугоду исправительных работ за избиение девушки
9 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru