На поверхности Москвы-реки образовалось большое масляное пятно
27 ноября 202015:00
На поверхности Москвы-реки у Строгинского моста образовалось масляное пятно размером 100 на 200 метров, передает РИА Новости.
Причины его появления выясняются.
Во вторник на реке также обнаружили небольшое масляное пятно, его оперативно устранили.
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27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru