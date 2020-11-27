На поверхности Москвы-реки образовалось большое масляное пятно

На поверхности Москвы-реки у Строгинского моста образовалось масляное пятно размером 100 на 200 метров, передает РИА Новости.

Причины его появления выясняются.

Во вторник на реке также обнаружили небольшое масляное пятно, его оперативно устранили.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПроисшествияМосква
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