На посадке в Иркутске произошла авария у вертолета Ми-8
У рейсового вертолета Ми-8 во время посадки в иркутском аэропорту подломилась стойка шасси.
«В аэропорту города Иркутска у вертолета Ми-8, прибывшего регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области, при движении по взлетно-посадочной полосе подломилась правая стойка шасси», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Авария произошла 13 декабря в 15.45 (10.45 мск). В вертолете находились 21 пассажир и 4 члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.
В следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о начале доследственной проверки.
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