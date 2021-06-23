На подстанции под Петербургом произошло возгорание

На электроподстанции "Ручби" во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что из-за возгорания произошло отключение электроснабжения на севере Петербурга. Неполадки затронули Всеволожский район, поселок Новое Девяткино, территорию Северной ТЭЦ.

Информация об отключении электричества на севере города появились ранее в среду.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
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