На подстанции под Петербургом произошло возгорание

На электроподстанции "Ручби" во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Отмечается, что из-за возгорания произошло отключение электроснабжения на севере Петербурга. Неполадки затронули Всеволожский район, поселок Новое Девяткино, территорию Северной ТЭЦ.

Информация об отключении электричества на севере города появились ранее в среду.

