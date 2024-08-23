На Пхукете семья россиян пропала без вести после схода оползня

Пять человек погибли при оползне на туристическом острове Пхукет в Таиланде, семейная пара граждан России пропала без вести. Об этом пишет газета «Кхао Сот».

Оползень произошел утром 23 августа после сильного дождя, в результате была разрушена наполовину вилла на склоне горы в районе Карон. По данным газеты, в доме проживала российская пара, а также несколько человек обслуживающего персонала.

Спасатели обнаружили на месте ЧП пять тел. Предположительно, среди них четверо граждан Мьянмы и одна гражданка Таиланда. Россияне пока считаются пропавшими без вести. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов на месте оползня и поиск семейной пары.

Ранее в штате Керала на юге Индии более 350 человек погибли в результате схода оползней, напоминает RT.

