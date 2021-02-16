В Луганске произошел взрыв
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе Родион Мирошник сообщил взрыве на окраине Луганска. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Предположительной причиной взрыва называется газ высокого давления.
Отмечается, что место взрыва находится в районе Большой Вергунки. На место прибыли сотрудники МЧС.
Мирошник также напомнил, что ровно месяц назад произошел взрыв магистрального газопровода в Глафировке, который был признан терактом. «Что на этот раз?! Случайность? Не верится…» - написал он.
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