В Луганске произошел взрыв

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе Родион Мирошник сообщил взрыве на окраине Луганска. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Предположительной причиной взрыва называется газ высокого давления.

Отмечается, что место взрыва находится в районе Большой Вергунки. На место прибыли сотрудники МЧС.

Мирошник также напомнил, что ровно месяц назад произошел взрыв магистрального газопровода в Глафировке, который был признан терактом. «Что на этот раз?! Случайность? Не верится…» - написал он.









