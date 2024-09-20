На мосту в Новокузнецке столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на Байдаевском мосту в Новокузнецке, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кемеровской области.
По данным правоохранителей, автомобиль «Камаз» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. После легковушка врезалась в дорожное ограждение и встречную «Газель». Также в ДТП попали пять авто перед «Камазом».
«В результате автоаварии причинен материальный ущерб... Прибывшие сотрудники госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия», — рассказали в Госавтоинспекции, подчеркнув, что движение восстановлено.
Ранее в Москве столкнулись автомобиль такси и легковушка, погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru