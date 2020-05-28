На московской станции метро Выхино произошел пожар

В Москве на станции метрополитена "Выхино" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло в павильоне станции. Причина возникновения пожара пока неизвестна. По данным агентства, на место происшествия выехали пожарные.

"Выхино" является одной из самых загруженных станций метрополитена столицы.



