На московской станции метро Выхино произошел пожар
28 мая 202023:47
В Москве на станции метрополитена "Выхино" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городских экстренных службах.
Отмечается, что возгорание произошло в павильоне станции. Причина возникновения пожара пока неизвестна. По данным агентства, на место происшествия выехали пожарные.
"Выхино" является одной из самых загруженных станций метрополитена столицы.
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28 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru