На МКАД в районе Ярославского шоссе перекрыто три полосы из-за ДТП

На 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве перекрыли три полосы из-за ДТП. Об этом информирует пресс-служба Московского транспорта.

«В связи с ДТП временно перекрыты три полосы движения на 94-м километре МКАД по внешней стороне. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - цитирует РИА Новости текст из Twitter.

Причиной закрытия движения стало ДТП с участием двух автомобилей. В аварии пострадали два человека. На место происшествия, по данным экстренных служб столицы, находится московского авиацентра.

