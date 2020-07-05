На МКАД в районе Ярославского шоссе перекрыто три полосы из-за ДТП
На 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве перекрыли три полосы из-за ДТП. Об этом информирует пресс-служба Московского транспорта.
«В связи с ДТП временно перекрыты три полосы движения на 94-м километре МКАД по внешней стороне. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - цитирует РИА Новости текст из Twitter.
Причиной закрытия движения стало ДТП с участием двух автомобилей. В аварии пострадали два человека. На место происшествия, по данным экстренных служб столицы, находится московского авиацентра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru