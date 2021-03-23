На МКАД столкнулись три автомобиля
23 марта 202100:17
Три автомобиля столкнулись на 61 километре МКАД, движение затруднено на 1,5 км. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.
Отмечается, что затор образовался в сторону Можайского шоссе. Три средних ряда дороги перекрыты.
Данных о пострадавших не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru