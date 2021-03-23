На МКАД столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на 61 километре МКАД, движение затруднено на 1,5 км. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.

Отмечается, что затор образовался в сторону Можайского шоссе. Три средних ряда дороги перекрыты.

Данных о пострадавших не сообщается.

