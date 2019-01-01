На МКАД столкнулись четыре автомобиля
26 июля00:07
Четыре человека пострадали при столкновении грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля «Hyundai Sonata» на МКАД в районе Восточное Измайлово, об этом Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Из-за происшествия были перекрыты две полосы кольцевой автодороги.
Один из пострадавших был передан бригаде скорой медицинской помощи.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП
Горячие новости
- Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским
- Автоэксперт рассказал, почему в кризис выгодно строить в России автозаводы
- Режим «черной совести». В Красноярске нечем дышать из-за лесных пожаров
- Девушку в Подмосковье зарезали на глазах свидетелей. Видео
- В Сочи обрушилась часть федеральной трассы. Видео