На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Четыре человека пострадали при столкновении грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля «Hyundai Sonata» на МКАД в районе Восточное Измайлово, об этом Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Из-за происшествия были перекрыты две полосы кольцевой автодороги.

Один из пострадавших был передан бригаде скорой медицинской помощи.

