Происшествия
Уточняется, что одна из машин опрокинулась. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
На МКАД произошло серьезное ДТП
17 июня21:14
В результате аварии с участием двух автомобилей в районе 6-го километра внешней стороны Московской кольцевой автодороги в районе Черного озера один человек получил травмы, сообщили Агентству «Москва» в столичном управлении ГИБДД.
Уточняется, что одна из машин опрокинулась. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП