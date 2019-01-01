Происшествия

На МКАД произошло серьезное ДТП

17 июня21:14

В результате аварии с участием двух автомобилей в районе 6-го километра внешней стороны Московской кольцевой автодороги в районе Черного озера один человек получил травмы, сообщили Агентству «Москва» в столичном управлении ГИБДД.

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Уточняется, что одна из машин опрокинулась. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП