На МКАД после ДТП загорелись автобус и грузовик
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на 45-м километре МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Столкнулись грузовик и ведомственный автобус ПАЗ. Последний полностью объят огнем, у грузовика горит кабина», — отмечается в сообщении.
По данным собеседника агентства, в результате ДТП пострадал один человек.
В свою очередь, департамент транспорта Москвы сообщил, что авария произошла в районе развязки с Киевским шоссе. В результате загорелся грузовой автомобиль. Из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД перекрыли, позже его восстановили по четырем полосам.
Ранее на трассе Сургут-Когалым столкнулись «Нива Шевроле» и рейсовый автобус, пострадали 16 человек, напоминает Ura.ru.
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