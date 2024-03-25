На МКАД после ДТП загорелись автобус и грузовик

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на 45-м километре МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Столкнулись грузовик и ведомственный автобус ПАЗ. Последний полностью объят огнем, у грузовика горит кабина», — отмечается в сообщении.

По данным собеседника агентства, в результате ДТП пострадал один человек.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы сообщил, что авария произошла в районе развязки с Киевским шоссе. В результате загорелся грузовой автомобиль. Из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД перекрыли, позже его восстановили по четырем полосам.

Ранее на трассе Сургут-Когалым столкнулись «Нива Шевроле» и рейсовый автобус, пострадали 16 человек, напоминает Ura.ru.

