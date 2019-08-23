На МКАД перевернулась фура, движение затруднено
23 августа00:47
На московской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на столичное ГИБДД.
Фура перевернулась на 91 км внутренней стороны дороги в районе Осташковского шоссе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Данных о пострадавших нет.
Отмечается, что в результате авария на дороге есть затруднения в движении транспорта.
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