На МКАД перевернулась фура, движение затруднено

На московской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на столичное ГИБДД.

Фура перевернулась на 91 км внутренней стороны дороги в районе Осташковского шоссе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Данных о пострадавших нет.

Отмечается, что в результате авария на дороге есть затруднения в движении транспорта.

