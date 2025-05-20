На МКАД автомобиль врезался в автобус

Автомобиль и автобус столкнулись на 68-м километре МКАД в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Инцидент произошел около 10:22. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему приоритет автобусу 313 маршрута.

«В результате ДТП пострадал водитель автобуса, ему оказывается медицинская помощь. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет», - указывает Мосгортранс.

Причины ЧП установит Госавтоинспекция.

Ранее на 26-м километре внешней стороны МКАД мотоцикл Honda наехал на автомобиль Hyundai, стоящий из-за технической неисправности, мотоциклист погиб, пишет RT.

