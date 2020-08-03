На месте захвата банка в Киеве не нашли взрывчатку

Никаких взрывных устройств или других опасных предметов не найдено на месте захват отделения банка в центре Киева. Такую информацию распространил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Как оказалось, захватчик просто блефовал, утверждая, что у него в рюкзаке находится адская машинка.

Проверку провели специалисты взрывотехнической службы. Геращенко подтвердил, что подозреваемый имеет гражданство Узбекистана. Выяснилось, что до этого он состоял на психоневрологическом учёте у себя на родине, однако скрыл этот факт от властей Украины, когда приехал в республику.

Замглавы МВД также рассказал, сто в незалежной мужчина не привлекался к уголовной ответственности и вёл довольно размеренный образ жизни, отмечает RT. При захвате отделения банка он требовал пригласить к нему СМИ для выступления. Злоумышленника задержали в ходе штурма, никто не пострадал.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью РИА ФАН предсказал дальнейший рост уровня уличной и организованной преступности на Украине. Он также предрекает, что в стране произойдёт расцвет терроризма.

