На месте прорыва дамб под Красноярском обнаружен сейф
На месте прорыва дамб золотодобывающей артели под Красноярском полицейские обнаружили пропавший сейф. Об этом сообщили в краевом главке Министерства внутренних дел России.
Как пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление главы пресс-службы ведомства Владимира Юрченко, информации о содержимом сейфа пока нет.
RT уточняет, что пропажа была обнаружена после осушения одной из заводей.
На данный момент на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, а также МЧС, которые пытаются установить содержимое сейфа.
Ранее Ura.ru сообщало, что в Крaсноярском крaе после прорывa дaмбы нa технологическом водоеме золотодобывaющей aртели пропaл сейф с золотом. Он принaдлежaл компaнии «Сисим», которaя рaботaлa нa этом учaстке.
Известный советский золотодобытчик, предприниматель Вадим Туманов, который с 1956 года организовал несколько крупных артелей по добыче золота, заявил НСН, что в трагедии, которая произошла в Красноярском крае, виноват весь коллектив.
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