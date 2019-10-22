На месте прорыва дамб под Красноярском обнаружен сейф

На месте прорыва дамб золотодобывающей артели под Красноярском полицейские обнаружили пропавший сейф. Об этом сообщили в краевом главке Министерства внутренних дел России.

Как пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление главы пресс-службы ведомства Владимира Юрченко, информации о содержимом сейфа пока нет.

RT уточняет, что пропажа была обнаружена после осушения одной из заводей.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, а также МЧС, которые пытаются установить содержимое сейфа.

Ранее Ura.ru сообщало, что в Крaсноярском крaе после прорывa дaмбы нa технологическом водоеме золотодобывaющей aртели пропaл сейф с золотом. Он принaдлежaл компaнии «Сисим», которaя рaботaлa нa этом учaстке.

Известный советский золотодобытчик, предприниматель Вадим Туманов, который с 1956 года организовал несколько крупных артелей по добыче золота, заявил НСН, что в трагедии, которая произошла в Красноярском крае, виноват весь коллектив.

