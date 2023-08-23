МЧС: 10 человек погибли при крушении самолета в Тверской области

При крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек, в том числе три члена экипажа, сообщили в МЧС России.

СМИ: частный самолет разбился в Тверской области

В ведомстве уточнили, что частный самолет Embraer Legacy рухнул около населенного пункта Куженкино. Отмечается, что борт летел из Москвы в Санкт-Петербург.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Тверская ОбластьКрушение СамолетаПогибшиеМЧС

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