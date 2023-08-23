МЧС: 10 человек погибли при крушении самолета в Тверской области
23 августа 202319:54
При крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек, в том числе три члена экипажа, сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что частный самолет Embraer Legacy рухнул около населенного пункта Куженкино. Отмечается, что борт летел из Москвы в Санкт-Петербург.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru