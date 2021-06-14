На Кубе произошел разлив 28 тысяч литров нефти

Утечка около 28 тысяч сырой нефти зафиксирована в центральной части Кубы. Об этом сообщает министерство науки, технологии и охраны окружающей среды республики.

Отмечается, что инцидент произошел в муниципалитете Лимонар провинции Матансас к востоку от Гаваны.

По данным ведомства, сейчас собрано 5-7 тысяч литров сырья, работы по сбору продолжатся до очищения загрязненных участков.

«Оцениваются причины и условия происшествия, а также ущерб окружающей среде в результате этого разлива нефти», — говорится в сообщении министерства.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:КубаНефть
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