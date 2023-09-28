На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик

Ученик седьмого класса распылил на территории школы в станице Кисляковской Кущевского района Кубани перцовый баллончик.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что инцидент произошёл на перемене. Рядом со школьником в этот момент находились около 50 человек, которых эвакуировали.

«Медицинская помощь потребовалась 15 учащимся, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает»,- указали в ведомстве.

По предварительным данным, семиклассник приобрёл перцовый баллончик в интернете на одном из маркетплейсов и решил его опробовать.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, назначена проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о постановке подростка на профилактический учёт.