На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик
Ученик седьмого класса распылил на территории школы в станице Кисляковской Кущевского района Кубани перцовый баллончик.
В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что инцидент произошёл на перемене. Рядом со школьником в этот момент находились около 50 человек, которых эвакуировали.
«Медицинская помощь потребовалась 15 учащимся, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает»,- указали в ведомстве.
По предварительным данным, семиклассник приобрёл перцовый баллончик в интернете на одном из маркетплейсов и решил его опробовать.
По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, назначена проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о постановке подростка на профилактический учёт.
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