На Кубани пропала девочка, одетая в казачью форму

В хуторе Родниковском Новокубанского района Краснодарского края исчезла 9-летняя Елизавета Набойченко, девочка была наряжена в традиционную казачью форму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления региона.

Поиски ребенка ведутся уже вторые сутки, по данным агентства, она вышла погулять на улицу в понедельник 18 ноября около пяти часов вечера и не вернулась. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту исчезновения девочки.

Кроме оперативных служб, к поискам пропавшей подключились жители хутора, которые ищут девочку в окрестностях. Ориентировочные данные ребенка были разосланы во все отделения полиции как Новокубанского, так и граничащих с ним районов.

