На Кубани при крушении вертолета погиб пилот

Под Краснодаром в результате крушения вертолета, который проводил обработку полей, погиб пилот. Об этом 17 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Ми-2 выполнял полет над полями в Северской районе.

«Однако в районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение», - уточнил собеседник агентства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВертолетКрушениеГибель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры