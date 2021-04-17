На Кубани при крушении вертолета погиб пилот
17 апреля 202115:09
Под Краснодаром в результате крушения вертолета, который проводил обработку полей, погиб пилот. Об этом 17 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Уточняется, что Ми-2 выполнял полет над полями в Северской районе.
«Однако в районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение», - уточнил собеседник агентства.
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17 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru