На Кубани при крушении вертолета погиб пилот

Под Краснодаром в результате крушения вертолета, который проводил обработку полей, погиб пилот. Об этом 17 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Ми-2 выполнял полет над полями в Северской районе.

«Однако в районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение», - уточнил собеседник агентства.

