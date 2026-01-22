На Кубани потушили пожар в портовом терминале после атаки ВСУ
22 января 202608:43
Пожар на территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края после атаки ВСУ потушили. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Ранее стало известно, что из-за атаки в поселке Волна загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. При ударе погибли три человека, еще восемь пострадали.
«Пожар на территории портового терминала... полностью ликвидирован», - указали в оперштабе.
По данным властей Кубани, в ликвидации возгорания участвовали 97 специалистов и 29 единиц техники, напоминает РЕН ТВ.
