На Кубани потушили пожар в портовом терминале после атаки ВСУ

Пожар на территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края после атаки ВСУ потушили. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Ранее стало известно, что из-за атаки в поселке Волна загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. При ударе погибли три человека, еще восемь пострадали.

«Пожар на территории портового терминала... полностью ликвидирован», - указали в оперштабе.

По данным властей Кубани, в ликвидации возгорания участвовали 97 специалистов и 29 единиц техники, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры