На Кубани нашли одного из подростков, пропавших в горах
Один из двух подростков, которые пропали в сочинских горах, обнаружен живым, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд.
Отмечается, что молодой человек сам вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии. Его эвакуировали на вертолете с вершины горы Сахарная на базу спасательного отряда. Его доставили в больницу для обследования.
Подросток рассказал, что его друг травмировал ногу, поэтому он принял решение самостоятельно найти спасателей, чтобы привести помощь. Сотрудники МЧС направились на поиски второго туриста. Ранее сообщалось, что двое подростков ушли в поход на один день в горы 13 июля и не вернулись.
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