На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелись два частных дома

Два частных дома загорелись после атаки БПЛА в поселке Джубга в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, обломки БПЛА рухнули в частном секторе поселка.

«Произошло возгорание двух частных домов», - подчеркнул оперштаб.

На месте инцидента работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории перевалочного комплекса, пишет 360.ru.

