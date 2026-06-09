На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелись два частных дома
9 июня 202610:39
Юлия Савченко
Два частных дома загорелись после атаки БПЛА в поселке Джубга в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, обломки БПЛА рухнули в частном секторе поселка.
«Произошло возгорание двух частных домов», - подчеркнул оперштаб.
На месте инцидента работают оперативные и специальные службы.
Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории перевалочного комплекса, пишет 360.ru.
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