На Кубани более 10 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
Сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводят проверку по факту госпитализации школьников с признаками острого гастроэнтерита невыясненной этиологии, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что 15 апреля 13 учащихся 4-11 классов средней №11 села Белая Глина попали в больницу, им оказывается вся необходимая медпомощь.
В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из школьной столовой ряд продуктов, взяли необходимые пробы, в том числе пищи и воды, на предмет соответствия санитарным нормам.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее правительство РФ потребовало у регионов информацию о ситуации с организацией питания в школьных столовых. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чиновники на местах должны отчитаться о мерах, принимаемых для борьбы с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил в столовых учебных учреждений.
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