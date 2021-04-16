На Кубани более 10 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита

Сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводят проверку по факту госпитализации школьников с признаками острого гастроэнтерита невыясненной этиологии, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что 15 апреля 13 учащихся 4-11 классов средней №11 села Белая Глина попали в больницу, им оказывается вся необходимая медпомощь.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из школьной столовой ряд продуктов, взяли необходимые пробы, в том числе пищи и воды, на предмет соответствия санитарным нормам.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее правительство РФ потребовало у регионов информацию о ситуации с организацией питания в школьных столовых. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чиновники на местах должны отчитаться о мерах, принимаемых для борьбы с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил в столовых учебных учреждений.

