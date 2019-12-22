На Кубани без воды остались более 160 тысяч человек

Более 160 тысяч человек из-за аварии на магистральном водоводе остались без воды. Инцидент затронул жителей трех муниципалитетов Краснодарского края. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы МЧС России сообщили РИА Новости.

«Произошел прорыв магистрального водовода в Крымском районе, возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тысяч человек», - заявили в МЧС.

Оказались отрезаны от водоснабжения около 6,5 тысячи жилых домов, 48 социальных объектов.

В настоящее время ведутся аварийные работы. В ликвидации ЧС заняты 62 человека и 28 единиц техники.

