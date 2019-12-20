На Крымский мост в Москве забрался мужчина
20 декабря 201923:40
Мужчина забрался на Крымский мост в центре Москвы.
Как сообщает Дни.ру, инцидент произошел в пятницу днем. С мужчиной вели переговоры специалисты экстренных служб, в результате чего он слез с моста.
В связи с произошедшем движение по мосту было ограничено.
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ФОТО: A.Savin Wikipedia
ТЕГИ:МоскваКрымский Мост
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