На Крымский мост в Москве забрался мужчина

Мужчина забрался на Крымский мост в центре Москвы.

Как сообщает Дни.ру, инцидент произошел в пятницу днем. С мужчиной вели переговоры специалисты экстренных служб, в результате чего он слез с моста.

В связи с произошедшем движение по мосту было ограничено.



