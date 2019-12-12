На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Есть пострадавшие

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар. Об этом пишет «Интерфакс», отмечая, что во время ЧП пострадал один человек. Кроме того, сообщается, что три человека пропали во время пожара.

По имеющимся данным, возгорание произошло во время сварочных работ, отмечает РЕН ТВ.