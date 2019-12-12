На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Есть пострадавшие
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар. Об этом пишет «Интерфакс», отмечая, что во время ЧП пострадал один человек. Кроме того, сообщается, что три человека пропали во время пожара.
По имеющимся данным, возгорание произошло во время сварочных работ, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В августе 2017-го замглавнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта корабля в 2018 году. Срок проведения работ – 2,5-3 года, отмечает RT.
Между тем, в октябре прошлого года НСН писала, что крупнейший в РФ плавдок затонул во время выхода из него авианосца «Адмирал Кузнецов». На судно обрушился кран. В результате ЧП пострадали 4 человека. Тогда глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» во время ЧП в Мурманске пострадал незначительно.
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