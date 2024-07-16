На кладбище в Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий
Двое подростков в состоянии алкогольного опьянения повредили 166 надгробий на кладбище в Новокузнецком округе Кемеровской области. Об этом заявили в управлении МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, о произошедшем правоохранителям сообщил житель села Березово. На место направились сотрудники полиции, которые выяснили, что неизвестные уронили на землю и повредили 166 надгробий.
«Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии со следователем Следственного комитета установили, что к совершению противоправных деяний причастны два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали из Новокузнецка в гости к родственникам», — заявили в МВД.
Подростков и их законных представителей доставили в полицию, где несовершеннолетние признались, что были нетрезвы. Отца одного из школьников привлекли к административной ответственности по статье о нахождении несовершеннолетних в состоянии опьянения, потреблении ими алкогольной продукции или наркотических, психотропных, потенциально опасных психоактивных веществ.
Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вандалы повредили могилы военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, злоумышленников разыскивают, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru