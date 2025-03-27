На Киевском шоссе в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

«В районе д. Мешково в 1 полосе движения произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы», - заявили в ведомстве.

В Дептрансе предупредили, что движение в сторону Московской области затруднено на 1,5 км. Позже ведомство сообщило о восстановлении движения на участке, где произошло ЧП.

Ранее в Хорошевском районе Москвы электромобиль Tesla загорелся на дороге во время движения, водитель выбежал из салона и не пострадал, пишет 360.ru.

