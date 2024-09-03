На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
3 сентября 202412:53
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 121 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 36 км.
«Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки», — указали в Геофизической службе.
Объявлений об угрозе цунами не было.
Накануне на Камчатке зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,7, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru