На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 121 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 36 км.

«Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки», — указали в Геофизической службе.

Объявлений об угрозе цунами не было.

Накануне на Камчатке зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,7, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:РАНЗемлетрясениеКамчатка

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