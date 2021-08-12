На Камчатке рассказали о состоянии пострадавших при падении вертолета

«Всего в вертолете находилось 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов. Из спасенных двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет», — приводит слова Солодова пресс-служба камчатского правительства.

Губернатор добавил, что непосредственную помощь пострадавшим оказали сотрудники Кроноцкого заповедника. После падения Ми-8 они спасли восемь человек, подойдя на лодке к месту катастрофы и доставив пострадавших на кордон на берегу, отмечает RT.

Вертолет Ми-8 в четверг упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Причиной крушения могла стать неисправность световых приборов, пишет «Свободная пресса». По словам пострадавших, вертолет начал тонуть носом вниз, его задние створки открылись от удара о воду. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

