На Камчатке перевернулся рафт с туристами

Рафт с тремя туристами перевернулся на реке Быстрая в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

«Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрой: двум людям удалось спастись, ведутся поиски третьего», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным МЧС, в надувном судне находились гид и супружеская пара. После переворота рафта люди смогли зацепиться за него, однако затем попали в залом из деревьев. Супруги выплыли и добрались до берега, при этом гид уплыл вниз по течению.

Мужчине и женщине оказали помощь, их эвакуировали в безопасное место. Поиски пропавшего гида продолжаются.

Ранее на Камчатке двое мужчин вышли на лодке в Охотское море в районе устья реки Митога и не вернулись обратно, напоминает RT. Позже судно обнаружили в акватории, по данным МЧС, жизни мужчин ничего не угрожало.

