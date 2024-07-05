На Камчатке перевернулся рафт с туристами
Рафт с тремя туристами перевернулся на реке Быстрая в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.
«Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрой: двум людям удалось спастись, ведутся поиски третьего», — отметили в ведомстве.
По предварительным данным МЧС, в надувном судне находились гид и супружеская пара. После переворота рафта люди смогли зацепиться за него, однако затем попали в залом из деревьев. Супруги выплыли и добрались до берега, при этом гид уплыл вниз по течению.
Мужчине и женщине оказали помощь, их эвакуировали в безопасное место. Поиски пропавшего гида продолжаются.
Ранее на Камчатке двое мужчин вышли на лодке в Охотское море в районе устья реки Митога и не вернулись обратно, напоминает RT. Позже судно обнаружили в акватории, по данным МЧС, жизни мужчин ничего не угрожало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru