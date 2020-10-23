На избившего девушку блогера завели уголовное дело

На блогера Андрея Бурима (Mellstroy) завели уголовное дело по статье «Побои» (116 УК РФ) после избиения девушки в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Источник рассказал, что блогер был допрошен вчера вечером. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Он добавил, что по данным экспертизы девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Напомним, блогер Mellstroy 19 октября в апартаментах одной из высоток «Москва-сити» в прямом эфире напал на модель Алену Ефремову. Он схватил девушку за волосы и несколько раз с силой ударил ее головой об стол. По словам модели, блогер сломал ей челюсть и брекет-систему. В своем Instagram она писала, что во рту у нее образовалось «кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи».

На Yotube-канале блогера насчитывается 681 тыс. подписчиков. Все страницы его соцсетей, кроме Instagram, на текущий момент заблокированы.

