На «Гродно Азот» остановились два цеха

На предприятии ОАО "Гродно Азот" произошла внеплановая остановка цеха "Аммиак-4" и связанного с ним цеха "Карбамид-4". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание "Гродненский химик".

По данным издания, причиной для остановки стала некорректная работа одного из компрессоров цеха. В настоящий момент проводится диагностика оборудования, изучаются и устраняются неполадки в работе машин.

В публикации отмечается, что два отделения цеха уже находятся в стадии пуска. Цех "Карбамид-4" технологически связан с "Аммиаком-4", его пуск зависит от работы первого цеха.

Издание подчеркнуло, что технический персонал предприятия прикладывает усилия "для скорейшего пуска цехов". Кроме того, авторы публикации добавили, что остановка не представляет угрозы экологии, жителям города и работникам завода.

