На границе с Бурятией перестал выходить на связь вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, который летел из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь у границы с Бурятией. Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета.

«По предварительным данным, 3 сентября... утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8», — указали в ведомстве.

Правоохранители отметили, что сведения о количестве людей на борту уточняются. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее вертолет Ми-8 пропал на Камчатке, на борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Сотрудники МЧС обнаружили с воздуха обломки вертолета, позже были найдены тела всех 22 погибших. Следователи в качестве основных версий крушения рассматривают нарушение правил пилотирования и техническую неисправность, отмечает Ura.ru.

