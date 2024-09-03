На границе с Бурятией перестал выходить на связь вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8, который летел из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь у границы с Бурятией. Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета.
«По предварительным данным, 3 сентября... утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8», — указали в ведомстве.
Правоохранители отметили, что сведения о количестве людей на борту уточняются. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее вертолет Ми-8 пропал на Камчатке, на борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Сотрудники МЧС обнаружили с воздуха обломки вертолета, позже были найдены тела всех 22 погибших. Следователи в качестве основных версий крушения рассматривают нарушение правил пилотирования и техническую неисправность, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru