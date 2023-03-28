Сбой произошел в московском метро из-за человека на пути

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро нет движения поездов от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной» из-за человека на пути, сообщил московский дептранс.

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В ведомстве отметили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В 21:12 столичный дептранс сообщил о восстановлении и вводе в график движения на Таганско-Краснопресненской линии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоездаМетрополитенМосковское Метро

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