Сбой произошел в московском метро из-за человека на пути
28 марта 202321:05
На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро нет движения поездов от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной» из-за человека на пути, сообщил московский дептранс.
В ведомстве отметили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
В 21:12 столичный дептранс сообщил о восстановлении и вводе в график движения на Таганско-Краснопресненской линии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Спикер Рады Стефанчук: Украина не может сражаться до изнеможения
- Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек
- Во Франции призвали учитывать позицию России для стабилизации Европы
- Экс-аналитик ЦРУ ответил на вопрос о вероятности войны с РФ цитатой Путина
- Сбой произошел в московском метро из-за человека на пути
- На Украине объявили о создании трех рот ударных беспилотников
- Херш: Байден вцепился в Украину для переизбрания в 2024 году
- CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем
- США прекращают делиться данными о ядерных силах с Россией
- В Ставропольском крае запретили использовать гражданские беспилотники
28 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru