На Филиппинах разбился экипаж и пассажиры самолета Lion Air
29 марта 202017:59
На Филиппинах произошло крушение самолета, принадлежащего авиакомпании Lion Air. Борт направлялся в Токио, пишет издание Philippine Daily Inquirer.
Известно, что лайнер загорелся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы. После этого самолет взорвался, информирует портал Rappler.
По данным СМИ, на борту было шесть пассажиров (в том числе гражданин Канады, которому требовалось лечение) и два члена экипажа. Никто не выжил, отмечает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News