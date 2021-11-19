На фабрике по производству моек в Ульяновске произошел сильный пожар

Пожар в цехе по производству каменных моек в Ульяновске удалось локализовать на территории 5 тысяч кв. м. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожарным удалось локализовать пожар около 21 часов вечера. Территория цеха составляет 100 на 100 м. При этом огонь грозил перекинуться на стоящее рядом двухэтажное здание.

Отмечается, что производство находится на территории Торгового дома «Улгран». Причины пожара не называются, пострадавших нет.

