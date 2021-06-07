На Эльбрусе спасен альпинист, провалившийся в ледовую трещину

Альпинист из Самары, провалившийся в ледовую трещину на Эльбрусе, был найден и спасен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный отряд МЧС.

Инцидент произошел на высоте 4900 метров. Отмечается, что в настоящее время ведется спуск с горы пострадавшего альпиниста. Его доставят на поляну Азау.

Как пишет агентство, альпинист восходил на гору с напарником. Они сбились с маршрута, в результате чего одни из них провалился в расщелину.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Эльбрус
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