На Эльбрусе приостановили поиски сноубордиста из Москвы

Поиски пропавшего сноубордиста из Москвы приостановлены на Эльбрусе в связи с наступлением темного времени суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Поиски возобновят с рассветом.

Отмечается, что в ходе поисков была обследована восточная сторона склона.

Сноубордист 1961 года рождения перестал выходить на связь на высоте около 4,7 тысяч метров. Как заявили в МЧС, выше 4,2 тысяч метров подготовленных трасс нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эльбрус
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