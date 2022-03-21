На Эльбрусе приостановили поиски сноубордиста из Москвы

Поиски пропавшего сноубордиста из Москвы приостановлены на Эльбрусе в связи с наступлением темного времени суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.



Поиски возобновят с рассветом.

Отмечается, что в ходе поисков была обследована восточная сторона склона.

Сноубордист 1961 года рождения перестал выходить на связь на высоте около 4,7 тысяч метров. Как заявили в МЧС, выше 4,2 тысяч метров подготовленных трасс нет.

