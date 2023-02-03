На Эльбрусе лыжник сорвался в пропасть

На Эльбрусе сорвался в пропасть и погиб 47-летний лыжник из Ростова-на-Дону, сообщает управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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Происшествие случилось в районе станции «МИР» на высоте 3500 метров при внетрассовом катании. Там мужчина сорвался в расщелину. Спасателям удалось найти лыжника живы, однако он получил травму спины. Пострадавшего доставили на поляну Азау, где передали врачам скорой помощи. Однако позже он скончался от травм.

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН привел статистику летальности по горному туризму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЭльбрус
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