На Эльбрусе лыжник сорвался в пропасть
На Эльбрусе сорвался в пропасть и погиб 47-летний лыжник из Ростова-на-Дону, сообщает управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Происшествие случилось в районе станции «МИР» на высоте 3500 метров при внетрассовом катании. Там мужчина сорвался в расщелину. Спасателям удалось найти лыжника живы, однако он получил травму спины. Пострадавшего доставили на поляну Азау, где передали врачам скорой помощи. Однако позже он скончался от травм.
Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН привел статистику летальности по горному туризму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Глава ЦРУ: следующие полгода будут «критическими» для конфликта на Украине
- На Эльбрусе лыжник сорвался в пропасть
- Захарова: ФРГ бездоказательно обвиняет Россию в кибератаках
- В США выступили за запрет российского флага и гимна на Олимпиадах
- Жителям США до 16 лет могут запретить доступ к соцсетям
- В США предрекли Шольцу крах из-за решения по России
- В Минобороны Украины заявили о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами
- Шольц ответил на вопрос о ЧП на «Северных потоках»
- «Спартак» переиграл «Ростов» в матче Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби
- Аналитики ЦБ прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 1,5 процента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru